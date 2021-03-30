بوقدوم يجري لقاءات رفيعة المستوى في اسبانيا

الوطني
  • -
  • 0
بوقدوم يجري لقاءات رفيعة المستوى في اسبانيا
بقلم أسماء.ع

أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس في مدريد، لقاءات رفيعة المستوى مع السلطات العليا لمملكة إسبانيا.

وتم خلال اللقاءات، التأكيد على الإرادة المشتركة لترقية التعاون بين البلدين في كل المجالات خاصة الاقتصادية.

إضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=978477

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com