بوقدوم يجري لقاءات رفيعة المستوى في اسبانيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس في مدريد، لقاءات رفيعة المستوى مع السلطات العليا لمملكة إسبانيا.

وتم خلال اللقاءات، التأكيد على الإرادة المشتركة لترقية التعاون بين البلدين في كل المجالات خاصة الاقتصادية.

إضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة.