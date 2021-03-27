بوقدوم يجري محادثات مع نظيره الغيني

قام وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا، بدعوة من نظيره الغيني، ابراهيم خليل كابا.

وأوضح بيان الوزارة، أن “بدعوة من نظيره، ابراهيم خليل كابا، قام صبري بوقدوم يوم 26 مارس بزيارة رسمية إلى غينيا”.

وخلال الزيارة، استُقبل بوقدوم من قبل رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي والذي بلغه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما بعث بوقدوم، أمل رئيس الجمهورية في توطيد علاقات الصداقة والتعاون الأخوية القائمة بين البلدين”.

أجرى بوقدوم محادثات مع نظيره الغيني، أفضت إلى التزام مشترك بإعادة تفعيل التعاون الثنائي في شتى المجالات”.

وبهذه المناسبة، تطرق الوزيران إلى “مختلف التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، لاسيما بمجال السلم والأمن”.

وخلص البيان إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الهادفة لإعطاء دفع جديد للعلاقات الجزائرية- الغينية.

بالإضافة إلى تعزيز الحوار السياسي الرفيع المستوى حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.