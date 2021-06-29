بوقدوم يدعو مجموعة الـ20 للمساهمة في ضمان الوصول العادل للقاحات لكل الدول

دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، مجموعة العشرين، للعب دور أكبر بضمان الوصول العادل للقاحات لكل دول العالم. بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرة ودعم المبادرات الإقليمية، على غرار ما يقوم به فريق عمل الحصول على اللقاحات في إفريقيا.

وأوضح بوقدوم، أن “جائحة كورونا كشفت أوجه القصور والضعف بالنظام الدولي بما في ذلك الافتقار إلى التضامن”. مضيفا “الذي يتسبب حاليا في عدم المساواة والتفاوت في الوصول إلى اللقاحات ضد هذا الوباء”.

ولفت الوزير إلى أن البلدان الأفريقية تبقى من بين الدول التي “تتعرض بشكل مباشر لهذا التحيز”. لا سيما في ظل غياب “تحصين واسع النطاق، الأمر الذي سيبقي اقتصادات الدول الأفريقية تتأثر سلبا بهذه القيود”. وحذر الوزير من “احتمال تزايد مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بشكل كبير”. “مما يخلق كما قال “مناخا ينطوي على إمكانية عالية لعدم الاستقرار والصراع”.

ويشارك وزير الشؤون الخارجية، بدعوة من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. وتجري أشغاله على مدى يومين تحت الرئاسة الإيطالية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم.

وحسب البيان، ستركز “أشغال هذا الاجتماع على مواضيع تتعلق بتعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف والحوكمة العالمية وكذا الأمن الغذائي”. فضلا عن مسائل التنمية المستدامة والعمل الإنساني خاصة بالقارة الإفريقية، أخذا بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها كورونا بالعالم”.

وللإشارة، سيعقد بوقدوم على هامش أشغال هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين. وهذا لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.