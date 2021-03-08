بوقدوم يستذكر الصحفيين الـ15 ضحايا سقوط الطائرة

الوطني
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بوقدوم يستذكر الصحفيين الـ15 ضحايا سقوط الطائرة
بقلم أسماء.ع

استذكر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الذكرى السابعة والأربعين للفاجعة التي ألمت بالأسرة الإعلامية الجزائرية يوم 8 مارس 1974.

وترحم بوقدوم، على أرواح الصحفيين الـ15 ضحايا سقوط الطائرة التي كانت تقلهم لتغطية زيارة الرئيس الراحل هواري بومدين لجمهورية فيتنام.


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