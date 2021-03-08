بوقدوم يستذكر الصحفيين الـ15 ضحايا سقوط الطائرة

وترحم بوقدوم، على أرواح الصحفيين الـ15 ضحايا سقوط الطائرة التي كانت تقلهم لتغطية زيارة الرئيس الراحل هواري بومدين لجمهورية فيتنام.

نستحضر اليوم الذكرى السابعة والأربعين للفاجعة التي ألمت بالأسرة الإعلامية الجزائرية يوم 8 مارس 1974 ونترحم على أرواح الصحفيين الخمسة عشر الذين استشهدوا إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم في إطار تغطية زيارة عمل للرئيس الراحل هواري بومدين إلى جمهورية فيتنام.

— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) March 8, 2021