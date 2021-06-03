بوقدوم يستقبل سفير كولومبيا الجديد وممثل البنك الدولي بالجزائر

الوطني
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بوقدوم يستقبل سفير كولومبيا الجديد وممثل البنك الدولي بالجزائر
بقلم أسماء.ع

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، السفير الجديد لجمهورية كولومبيا في الجزائر، خوسي انتونيو سولارتي غوميز. وأشار وزير الخارجية، إلى أن السفير الجديد سلمه، أمس الأربعاء، نسخا من أوراق اعتماده.

وأضاف بوقدوم في تغريدة له في التويتر، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فضلا عن تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في كل من أمريكا اللاتينية وشمال افريقيا.

كما استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس الأربعاء، إيمانويل كوفيليي، ممثل مقيم للبنك الدولي لدى الجزائر. وحسب الوزير فإن كوفيلي سلمه رسائل الديوان بصفته ممثلا مقيما للبنك –حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.


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