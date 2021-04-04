بوقدوم يستقبل نظيره المالي

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يوم الأحد، نظيره المالي زيني مولاي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن وزير الخارجية المالي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام.

وذلك للمشاركة في اشغال الدورة السادسة عشر (16) للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية، المزمع عقدها غدا 5 أفريل 2021.

وستتناول هذه الدورة التي يترأسها مناصفة وزيرا البلدين، دراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والإقليمية، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بالتسريع بوتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.