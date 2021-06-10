بوقدوم يشارك بأول اجتماع للجنة العليا للاتحاد الإفريقي المعنية بالعقد الإفريقي للمهاجرين والسكان الأفارقة

شارك وزير الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الخميس. في الاجتماع الأول للجنة العليا للاتحاد الإفريقي المعنية بالعقد الإفريقي للمهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل إفريقي 2021-2023.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قرار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي رقم 807. الذي اعتمد خلال دورته 34 المنعقدة افتراضيا في شهر فيفري 2021. والذي تم بموجبه إقرار إطار قانوني لتعزيز مشاركة المهاجرين الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل إفريقي في دعم التنمية المستدامة للقارة وتجسيد أهداف أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.