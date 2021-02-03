بوقدوم يشارك في أشغال الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية،صبري بوقدوم يومي 3 و 4 فيفري في أشغال الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الإجتماع سيجري بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.

وسيعكف الإجتماع على دراسة مجموعة من التقارير أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية القارية الأفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى عروض حول أنشطة مختلف أجهزة الإتحاد الإفريقي خلال السنة الفارطة.

وأضاف البيان، أن المجلس سيقف على التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للإتحاد الإفريقي وينتخب الأعضاء الجدد.

وسيتولى المجلس التنفيذي تحضير أشغال الدورة العادية الرابعة و الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 6 و 7 فيفري 2021، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.