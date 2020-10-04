بوقدوم يشارك في إحياء ذكرى الـ 25 للمؤتمر الرابع حول المرأة

شارك وزير الخارجية صبري بوقدوم يوم الأحد في أشغال الإجتماع رفيع المستوى المتعلق بذكرى 25 للمؤتمر 4 حول المرأة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد جرى هذا الإجتماع تحت شعار “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات”.

ويهدف هذا الإجتماع إلى تأكيد وتعزيز الإلتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين خاصة من خلال تقييم مسار الجهود الدولية المبذولة منذ منهاج عمل بيجين سنة 1995.

وقد عرض بوقدوم خلال الإجتماع التجربة الجزائرية الرائدة والمجهودات المبذولة لترقية مكانة المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار فضلا عن إسهاماتها في التنمية الإجتماعية والإقتصادية وفي جميع مناحي الحياة العامة.