بوقدوم يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

يشارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يومي 29 و30 جوان الجاري، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، تحت الرئاسة الإيطالية، بدعوة من نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وستركز أشغال هذا الاجتماع على مواضيع تتعلق بتعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف والحوكمة العالمية وكذا الأمن الغذائي.فضلا عن مسائل التنمية المستدامة والعمل الانساني خاصة في القارة الإفريقية.أخذا بعين الاعتبار التحديات الجمة التي تفرضها جائحة كورونا على جميع دول العالم.

وسيعرض بوقدوم، مواقف الجزائر فيما يخص هذه المسائل وجهودها الرامية لتخفيف وطأة الجائحة وتجاوز آثارها على الصعيدين الاقليمي والدولي.عبر اضفاء ديناميكية ونجاعة أكبر على نشاط المؤسسات الدولية للتعاون المشترك.كما سيعقد الوزير على هامش أشغال هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين.لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.