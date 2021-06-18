بوقدوم يعرض نظرة الجزائر حول أوضاع شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنتدى أنطاليا

يشارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي. بجمهورية تركيا، الذي انطلقت أشغاله اليوم بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في هذه الطبعة الأولى التي تستمر ليومين، سبل اضفاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الدولية. بغية وضع حد لمختلف الأزمات والصراعات الإقليمية والدّولية. من جانبه، سيعرض الوزير نظرة الجرائر حول الأوضاع السائدة في شمال افريقيا والشرق الأوسط. وكذا جهودها المستمرة لتفعيل الحلول السياسية والسلمية للنزاعات التي تهدد استقرار جوارها الاقليمي. كما سيجري بوقدوم محادثات ثنائية مع العديد نظرائه، على هامش جلسات الحوار والنقاشات.