بوقدوم يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية ونظرائه من العرب

كشف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ، أنه عقد لقاءات ثنائية بالأمين العام لجامعة الدول العربية والعديد من نظرائه العرب.

وأضاف بوقدوم خلال تغريدة على التويتر، أن اللقاءات الثنائية جاءت على هامش الإجتماع الوزاري غير العادي لمجلس الجامعة.

وأضاف أن اللقاءات جاءت لتعميق سنة التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب من مصر، ليبيا، فلسطين، الكويت والأردن.

كما سمحت هذه اللقاءات أيضا بالتطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يعود بالنفع المتبادل لشعوبنا.