بوقدوم يلتقي رئيس جمهورية توغو والقضايا الإقليمية تطبع المحادثات

الوطني
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بوقدوم يلتقي رئيس جمهورية توغو والقضايا الإقليمية تطبع المحادثات
بقلم نسرين محفوف

التقى وزير الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأحد، مع فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو.

وغرد بوقدوم على تويتر “حظيت اليوم بلقاء مطول مع فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو الصديقة”.

وأضاف وزير الخارجية “حيث تطرقنا إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التشاور والتنسيق حول القضايا الاقليمية”.

وتحدث الطرفان عن الأوضاع في ليبيا، مالي والساحل، بما يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة في السلم والتنمية.


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