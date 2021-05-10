بوقدوم يناقش مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط مع نظيره الإيراني

أفاد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أنه تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وجاء النقاش، خلال مكالمة هاتفية جرت بين الوزير بوقدوم، ومحمد جواد ظريف.

وتم التطرق أيضا خلال المكالمة الهاتفي إلى عديد المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها.