بوقدوم يناقش مع أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية

الوطني
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بوقدوم يناقش مع أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية
بقلم النهار أونلاين

تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم،اليوم الاثنين، هاتفيا مع الأمين العام لـجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وناقش الطرفان خلال هذه المكالمة، آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة.


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