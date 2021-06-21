بوقدوم يهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة غوتيريش

الوطني
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بوقدوم يهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة غوتيريش
بقلم أسماء.ع

قدّم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، تهانيه أنطونيو غوتيريش، بمناسبة إعادة انتخابه في منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. وأكد بوقدوم، دعمه واستعداده لمواصلة العمل معه لرفع التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم وتحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وكتب بوقدوم في تغريدة له عبر التويتر “أجدد التهاني لأنطونيو غوتيريش، بمناسبة إعادة انتخابه في منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة”. تابعا “مؤكدا دعمنا التام واستعدادنا الكلي لمواصلة العمل معه في سبيل رفع التحديات غير المسبوقة التي يواجهها عالمنا اليوم”. مضيفا “وتحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.


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