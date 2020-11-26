بوقدوم يُستقبل من قبل رئيس جمهورية نيجيريا

الوطني
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بوقدوم يُستقبل من قبل رئيس جمهورية نيجيريا
بقلم خالد زوبيري

استُقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الخميس، من قبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمدو بوهاري.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد نقل بوقدم الذي يقوم بزيارة رسمية إلى نيجيريا التحيات الأخوية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره النيجيري.

وأوضح المصدر نفسه، أن  هذه المقابلة کانت فرصة للطرفين للتأكيد على الحاجة إلى تطوير وتكثيف التعاون الثنائي في كافة المجالات وللتعبير عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد ان اعرب عن ارتياحه النوعية العلاقات الودية القائمة بين الجزائر ونيجيريا، طلب الرئيس محمدي بوهاري، من بوقدوم نقل أطيب تمنياته إلى الرئيس عبد المجيد تبون.


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