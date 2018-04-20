بوقرة:”أنا فخورا بك يا فرحات”

أبدى القائد السابق للمنتخب الوطني مجيد بوقرة سعادته بتحطيم مواطنه زين الدين فرحات للرقم القياسي الخاص بالتمريرات الحاسمة في “الليغ 2” خلال موسم واحد.

ونشر “الماجيك” سهرة اليوم الجمعة صورة لفرحات بألوان لوهافر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق بوقرة الصورة بعبارة:”برافو زين الدين فرحات على تحطيمك الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة خلال موسم واحد في الدرجة الثانية الفرنسية”.

وأضاف صاحب الهدف التاريخي في مرمى منتخب كوديفوار في كأس أمم إفريقيا 2010 بأنغولا:”أنا فخورا بك يا زينو”.