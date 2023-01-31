بوقرة:”أنا هنا بفضل الله وبلماضي”

أثنى الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، على مُدرب المُنتخب الوطني الأول، جمال بلماضي، واصفا اياه بشقيقه الأكبر.

وقال، الماجيك، عقب مواجهة النيجر في الندوة الصحفية:”أقولها وأُعيدها.. لدي احترام كبير جدا لبلماضي، ولن أنسى مافعله هذا الرجل من أجلي”.

قبل أن يُضيف:”هو من منحني الرغبة في دخول مهنة التدريب، هو من فتح لي الأبواب في الدحيل القطري”.

“هو من جاء بي إلى المُنتخب الوطني المحلي بعد خروجي من الفجيرة ومروري بفترة صعبة جدا”.

كما ختم:”تعلمت من بلماضي الكثير، هو أخي الأكبر وأشكره كثيرا لأنني هنا بفضل الله وبفضله”.