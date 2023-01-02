بوقرة:”الأنصار كلمة السر للتتويج بالشان وهذا ماقلته للاعبين”

أكد الناخب الوطني للمُنتخب المحلي، مجيد بوقرة، أن الأنصار سيلعبون دورا مُهما في التتويج بالشان.

حيث قال خلال نزوله ضيفا على قناة كنال ألجيري:”المنافسة ستكون من مستوى عالي جدا والكثير من المُنتخبات ستأتي للتتويج”.

كما أضاف:”نحن جاهزون خاصة وأننا نُحضر منذ عام ونصف تقريبا وتبقى لنا التربص الأخير لوضع آخر اللمسات لمواجهة ليبيا”.

“اللعب بالجزائر وبحضور جمهورنا يُحفزنا كثيرا، هذا أمر استثنائي وسيكون الجمهور كلمة السر لتحقيق النجاح”.

قبل أن يختم:”قلت للاعبين ستُتاح لكم الفرصة ربما مرة واحدة في مشواركم للعب منافسة داخل أرض الوطن وبحضور جمهوركم”.