بوقرة:”اللاعب المحلي له امكانيات وعلى الجمهور دعمه”

عبّر الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن ثقته في اللاعبين المحليين، في تقديم كل ما لديهم في كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وصرح اليوم الجمعة، الناخب بوقرة، في الندوة الصحفية في قاعة الصحافة بملعب نيلسون مانديلا:”الحمد لله كانت لنا فرصة اللعب في وهران واليوم سنلعب ببراقي”.

وأضاف بوقرة:” شرف للاعبين لعب منافسة على أرض الوطن لأول مرة منذ 1990، ونحن سُعداء بملاقاة الجمهور الجزائري”.

وتابع المتحدث:”أتمنى أن نلقى الدعم من الجمهور، فنحن بحاجة إليهم، واللاعب الجزائري له إمكانيات وهو بحاجة للدعم والتشجيع”.