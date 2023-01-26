بوقرة:”النتيجة أهم من الأداء في الأدوار المتقدمة “

قال الناخب المحلي، مجيد بوقرة، اليوم الخميس، إنّ فريقه مركز على الفوز، ضد كوت ديفوار، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وصرح الناخب بوقرة، بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا: “لو لم نسجل تلك الأهداف لما تأهلنا، لم نتلقَ الأهداف وهذا هو الأهم”.

وأوضح بوقرة:”المهم هو الفوز، هناك منافسات نوعيتها هكذا، ونحن بحاجة للمباراة المثالية في هذه المنافسة. نتمنى أن تكون في ربع النهائي، الذي يحتاج إلى النتيجة اكثر من الأداء”.

وتابع بوقرة:”هناك العديد من الأمور الإيجابية، أهمها أننا لم نتلقَ أي هدف في المنافسة، بإمكاننا القيام بالأفضل هجوميا. اللاعبون مركزون على المواجهة ونحن إيجابيون”.

وأردف مجيد بوقرة:” المنتخب الإيفواري، يملك مستوى جيد، وله إمكانات تكتيكية وسنعمل على الفوز ضدهم والتأهل”.