بوقرة:”النتيجة أهم من الأداء في الأدوار المتقدمة “
بقلم فيصل زيان بوزيان
قال الناخب المحلي، مجيد بوقرة، اليوم الخميس، إنّ فريقه مركز على الفوز، ضد كوت ديفوار، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.
وصرح الناخب بوقرة، بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا: “لو لم نسجل تلك الأهداف لما تأهلنا، لم نتلقَ الأهداف وهذا هو الأهم”.
وأوضح بوقرة:”المهم هو الفوز، هناك منافسات نوعيتها هكذا، ونحن بحاجة للمباراة المثالية في هذه المنافسة. نتمنى أن تكون في ربع النهائي، الذي يحتاج إلى النتيجة اكثر من الأداء”.
وتابع بوقرة:”هناك العديد من الأمور الإيجابية، أهمها أننا لم نتلقَ أي هدف في المنافسة، بإمكاننا القيام بالأفضل هجوميا. اللاعبون مركزون على المواجهة ونحن إيجابيون”.
وأردف مجيد بوقرة:” المنتخب الإيفواري، يملك مستوى جيد، وله إمكانات تكتيكية وسنعمل على الفوز ضدهم والتأهل”.
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