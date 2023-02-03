بوقرة:”تأهل السنغال مُستحق وسيكون نهائي في المستوى”

أشاد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بالمستوى الجيد الذي أبان عنه المنتخب السنغالي، خلال منافسة الشان.

وصرح الناخب بوقرة، اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”في مباراة كهذه، الأمور واضحة يجب التحضير الجيد فقط”.

وأضاف الناخب بوقرة: “لا توجد أشياء خاصة بخصوص المباراة وسيكون نهائي في القمة ونحن جاهزون له”.

وتابع الناخب مجيد بوقرة:”نحترم كل المنافسين والأفضل من سيفوز، السنغال متواجدة في النهائي لأنها تستحق ذلك”.