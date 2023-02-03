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الرياضة

بوقرة:”تأهل السنغال مُستحق وسيكون نهائي في المستوى”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوقرة:”تأهل السنغال مُستحق وسيكون نهائي في المستوى”
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أشاد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بالمستوى الجيد الذي أبان عنه المنتخب السنغالي، خلال منافسة الشان.

وصرح الناخب بوقرة، اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”في مباراة كهذه، الأمور واضحة يجب التحضير الجيد فقط”.

وأضاف الناخب بوقرة: “لا توجد أشياء خاصة بخصوص المباراة وسيكون نهائي في القمة ونحن جاهزون له”.

وتابع الناخب مجيد بوقرة:”نحترم كل المنافسين والأفضل من سيفوز، السنغال متواجدة في النهائي لأنها تستحق ذلك”.

رابط دائم : https://nhar.tv/v3t2B
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