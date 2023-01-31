بوقرة:”جيت نخدم بالنية وسنُفرح الشعب بالتتويج”

تمنى الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، افراح الشعب الجزائري في النهائي المُقرر يوم السبت والتتويج بالكأس.

حيث قال الماجيك، عقب مواجهة النيجر:”جيت نخدم بالنية والعمل الجاد دائما ما يجلب النتيجة المرجوة، لقد كان الطريق طويلا، ولكن الآن نحن في النهائي”.

كما أضاف:”الشعب يحب الكحلوشة كما يُقال، وهم فخورون باللاعبين مهما كانت النتيجة في النهائي”.

قبل أن يختم:”الحرارة والحماس سيكونان في النهائي من طرف اللاعبين، الشعب ينتظر الفرحة وننتظر دعمهم للتتويج”.