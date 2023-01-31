بوقرة:”جيت نخدم بالنية وسنُفرح الشعب بالتتويج”
بقلم حواز عبد النور
تمنى الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، افراح الشعب الجزائري في النهائي المُقرر يوم السبت والتتويج بالكأس.
حيث قال الماجيك، عقب مواجهة النيجر:”جيت نخدم بالنية والعمل الجاد دائما ما يجلب النتيجة المرجوة، لقد كان الطريق طويلا، ولكن الآن نحن في النهائي”.
كما أضاف:”الشعب يحب الكحلوشة كما يُقال، وهم فخورون باللاعبين مهما كانت النتيجة في النهائي”.
قبل أن يختم:”الحرارة والحماس سيكونان في النهائي من طرف اللاعبين، الشعب ينتظر الفرحة وننتظر دعمهم للتتويج”.
رابط دائم : https://nhar.tv/r8GJD