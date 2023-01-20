بوقرة:”ستكون تغييرات في التشكيلة الأساسية والجاهز بدنيا يستحق البدء أساسيا”

كشف الناخب المحلي، مجيد بوقرة، عن عزمه القيام بتغييرات في مواجهة الموزمبيق غدا السبت، رغم عدم إعلانه بعد عن القائمة المعنية بالمباراة.

وصرح بوقرة في المؤتمر الصُحفي بملعب نيلسون مانديلا، اليوم الجمعة: “حضّرنا بشكل جيد لمواجهة الموزمبيق”.

وتابع الناخب بوقرة:”التغييرات التي سأقوم بها ستتعرفون عليها غداً، والأكيد أنها ستمس اللاعبين الذين يستحقون فرصة اللعب أساسيا”.

وأوضح بوقرة: “كانت لديّ الفرصة في تحديد القائمة الموسعة للمنتخب، وخُضنا العديد من المباريات، واللاعبون يعرفون إمكاناتهم”.

وأردف الناخب بوقرة:”لو أقوم بتغييرات، فالأكيد أن التغييرات مستحقة، والجاهزية البدنية مهمة في منافسة إفريقية”.