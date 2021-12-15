بوقرة:”سُعداء جدا وهذا هو المُنتخب الجزائري”

عبر الناخب الوطني للمحليين “مجيد بوقرة” عن سعادته ببلوغ نهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر فيفا 2021.

كما قال “بوقرة” عقب نهاية المواجهة أمام قطر في تصريحاته الصحفية:”كنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة جدا”.

“المنتخب القطري خلق لنا صعوبات عديدة باعتماده على الهجمات المرتدة، ونحن الارهاق أثر علينا بعد خوضنا 120 دقيقة أمام المغرب”.

وختم:”في الأخير يجب التأكيد أنه هذا هو المنتخب الوطني الجزائري في المواعيد الكبرى”.