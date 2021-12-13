بوقرة:”شاهدنا فرحة الجزائريين بعد الفوز على المغرب”

أكد الناخب الوطني للمحليين “مجيد بوقرة” أن عناصر الخضر شاهدت فرحة الجزائريين في الشوارع عقب الفوز على المغرب.

وقال “الماجيك” في تصريحات حصرية خص بها التلفزيون الجزائري العمومي اليوم الإثنين.

“نحن جد سعداء، هدفنا كان اسعاد الشعب الجزائري، كلنا شاهدنا فرحتهم في الشوارع بعد المُباراة وهذا هو الأهم”.

كما أضاف:”اللاعبون كانوا في المستوى بالرغم من الوقت الضيق الذي حضرنا فيه للمنافسة ونحن عازمون على الذهاب بعيدا في مونديال العرب”.

وختم:”نلعب كل مباراة وكأنها نهائي وهذه المنافسة العربية مُهمة جدا للاعبين الناشطين في الدوري القطري”.