بوقرة:شهر ديسمبر سنحضر بالجزائر..وسأمنح الفرصة لجميع اللاعبين”

حل ظهيرة اليوم الخميس، المنتخب الوطني المحلي، بأرض الوطن، بعد نهاية تربص طبرقة والذي تخللته مبارتين وديتين ضد مالي والنيجر.

وصرح الناخب الوطني بوقرة، عقب وصول المنتخب لأرض الوطن:”سأمنح الفرصة لجميع اللاعبين تحسبا للشان، والكل يستطيع المشاركة”.

وأضاف بوقرة:”راض عن التربص وعن مستوى اللاعبين الذي تطور مقارنة بمباراة السودان، والأهم هو أننا نحضر بهدوء لقادم الإستحقاقات”.

وتابع بوقرة:”التربص المقبل سيكوت بالإمارات وسنواجه هناك الكويت سوريا ومنتخب إفريقي، بتشكيلاتهم الأساسية”.

وأردف المتحدث:”نحن مركزون، ولدينا رزنامة ممتلئة، وسنواجه كافة أنواع الخصوم عربية أو إفريقية للتحضير الجيد للشان”.

وختم الناخب المحلي مجيد بوقرة:”شهر ديسمبر لن نتحرك من الجزائر، وسنركز على التحضيرات داخل الوطن من ملعب براقي”.