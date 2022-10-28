بوقرة:”لاعبو اتحاد العاصمة سيلتحقون بتربص طبرقة غدا السبت”

تحدث الناخب المحلي مجيد بوقرة، أمس الخميس، عن ظروف تربص المنتخب المحلي بمدينة طبرقة التونسية.

ونقلت القناة الرسمية للفاف عبر اليوتوب تصريحات الناخب بوقرة، والتي قال فيها:”بداية التربص تجرى في ظروف جيدة، والمنشآت هنا جيدة”.

وأضاف بوقرة:”هدفنا لعب مبارتين وديتين ضد مالي والنيجر، وسيلتحق بنا لاعبو اتحاد العاصمة عشية يوم غد السبت”.

وتابع بوقرة:”سأستغل تواجد لاعبي اتحاد العاصمة لاشراكهم في اللقاء الودي الأول، بعدها سأسرحهم لالتحاقهم بفريقهم للمشاركة في كأس الكاف”.