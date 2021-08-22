بوقرة:”مُنتخب سوريا صلب وهذا سبب استبعاد مجادل”

أكد الناخب الوطني للمُنتخب المحلي “مجيد بوقرة” أن المواجهة الودية أمام مُنتخب سوريا ستكون صعبة بالنظر لقوة المُنافس.

مجيد بوقرة قال للقناة الرسمية للفاف:”مواجهة سوريا ستكون مُفيدة لأن هذا المُنتخب صلب، ويستعد لخوض تصفيات المونديال ويُحضر أيضا للمُشاركة في كأس العرب”.

وأضاف:”صحيح الحارس مجادل تركته تحت تصرف المنتخب الوطني الأول لذلك لم نقم باستدعائه لتربص المحليين”.

“الفرصة مواتية لرؤية غايا مرباح الذي عاد للمُشاركة مع شباب بلوزداد في المباريات الأخيرة وبن بوط الذي قدم موسم في المستوى مع شبيبة القبائل”.