بوقرة:”نحضر للشان بحذر لتفادي الإصابات”

تحدث اليوم الثلاثاء، الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن الظروف التحضيرية للمنتخب تحسبا لكأس إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر بداية من جانفي المقبل.

وصرح بوقرة، لموقع الفاف:”كنا متحمسين لإكتشاف أرضية ملعب براقي الرائعة، والملعب جميل فالجمهور قريب من الميدان، كانت لدينا فرصة للتدرب هنا، وإكتشاف اللاعبين الملعب وأنا سعيد بهذا”.

وأضاف بوقرة:”هذا التربص هو الأخير قبل القائمة النهائية المعنية بالشان، وسننهي التحضيرات والهدف هو منح اللاعبين فرصاً للعب أكثر”.

وأوضح المتحدث:”لاعبي المنتخب مرهقون بسبب التحضيرات لكنهم إسترجعوا بالمركز سيدي موسى، وسأواصل العمل معهم بحذر لتفادي الإصابات”.