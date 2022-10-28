بوقرة:”نخطط للعب مباراة ودية بملعب براقي قبل الشان”

كشف الناخب المحلي مجيد بوقرة، عن عمل الفاف، لبرمجة لقاء ودي بملعب براقي الجديد، قبل انطلاق فعاليات كأس إفريقيا للمحليين.

وصرح بوقرة لقناة الفاف عبر اليوتوب:”بعد منع الكاف لعب المباريات على الملاعب المحتضنة للشان، نعمل على خطة بديلة للعب أمام جمهورنا شهر ديسمبر المقبل”.

وتابع مجيد بوقرة تصريحاته:”سنعمل على تنظيم لقاء ودي بملعب براقي شهر ديسمبر، وهذا مهم للاعبينا للاحتكاك بجمهورهم، واكتشاف ملعب براقي الجديد”.

وختم الناخب المحلي مجيد بوقرة:”أتمنى أن نكون على أتم الاستعداد لخوض غمار كأس أمم إفريقيا للمحليين”.