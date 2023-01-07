بوقرة:”نسخة الشان ستكون الأفضل والجزائر بامكانها احتضان الكان”
بقلم حواز عبد النور
عبر الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن اعجابه بملعب نيلسون مانديلا ببراقي واصفا مرافقه بالمُتطورة.
حيث قال في الندوة الصحفية التي أعقبت ودية غانا:”أحسسنا أننا في أحد الملاعب الأوروبية ومرافق ملعب نيلسون مانديلا متطورة”.
كما أضاف:”نسخة الجزائر ستكون الأفضل في تاريخ كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين”.
قبل أن يختم:”الجزائر بإمكانها احتضان كان 2025 بكل أريحية وأتمنى الفوز بشرف تنظيمها”.
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