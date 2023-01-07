إعــــلانات
الرياضة

بوقرة:”نسخة الشان ستكون الأفضل والجزائر بامكانها احتضان الكان”

بقلم حواز عبد النور
بوقرة:”نسخة الشان ستكون الأفضل والجزائر بامكانها احتضان الكان”
صورة مركبة
  • 126
  • 0

عبر الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن اعجابه بملعب نيلسون مانديلا ببراقي واصفا مرافقه بالمُتطورة.

حيث قال في الندوة الصحفية التي أعقبت ودية غانا:”أحسسنا أننا في أحد الملاعب الأوروبية ومرافق ملعب نيلسون مانديلا متطورة”.

كما أضاف:”نسخة الجزائر ستكون الأفضل في تاريخ كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين”.

قبل أن يختم:”الجزائر بإمكانها احتضان كان 2025 بكل أريحية وأتمنى الفوز بشرف تنظيمها”.

رابط دائم : https://nhar.tv/vVKqz
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر