بوقرة:”نشكر الأنصار على مساندتهم و بث روح الحماس لدى اللاعبين”

تقدم الناخب المحلي مجيد بوقرة، بالشكر للجمهور الجزائري، على تشجيعه للمنتخب المحلي خلال لقاءات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وصرح بوقرة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كوت ديفوار بقاعة مؤتمرات ملعب نيلسون مانديلا:”نشكر الأنصار على مساندتهم وبث روح الحماس لدى اللاعبين”.

وأضاف بوقرة:”نعلم أن كل الجمهور يقوم بالدعاء لنا بالفوز لما نلعب، ونشعر بالروح الإيجابية التي يقدمها الجميع لنا”.

وتابع الناخب المحلي مجيد بوقرة :” يتبقى لنا سوى الفوز والاحتفال جميعا بالتأهل للنصف اهائي الشان”.