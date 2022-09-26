بوقرة:”ننتظر القرعة بفارغ الصبر..ونحترم جميع المنتخبات”

كشف الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن إستعداده لكأس إفريقيا للمحليين، التي ستحتضنها الجزائر بداية من جانفي المقبل.

وصرح بوقرة، لقناة النهار، عقب وصول وفد المنتخب المحلي لوهران، قبل خوض مباراة ودية ضد المنتخب السوداني:”سنسير لقاء بعد لقاء”.

وأضاف بوقرة:”نحترم جميع المنتخبات المشاركة في الشان، والأهم هو إمتلاك لاعبين جاهزين بدنيا، ويبقون في البطولة المحلية كي لانخسرهم عند احترافهم”.

وتابع بوقرة:”أتمنى التوفيق للاعبين، أنا أعمل معهم بكل أريحية، وخبرة كريم مطمور ستفيد الطاقم الفني للمنتخب واللاعبين”.