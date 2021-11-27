بوقرة: “أتحمل مسؤولية خياراتي وهدفنا التتويج بالكأس”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، تحمله مسؤولية خياراته، في التعداد الذي سيعتمد عليه للتويج بكأس العرب.

وصرح بوقرة، لتلفزيون النهار: “هذا منتخب وطني، وليس “عرس”، لا يمكننا تويجه الدعوة للجميع، قمنت بخيارات وأتحمل المسؤولية”.

وأضاف بوقرة “يجب الحديث عن اللاعبين الذين قمنا باستدعائهم، بدل العودة للأسماء التي لم يتم اختيارها لخوض هذه البطولة”.

كما أكد بوقرة: “هدفنا هو تقديم أفضل ما لدينا للتويج بهذه الكأس، سنخوض كل مباراة على أنها نهائي، مع احترام كل منافسينا”.

وتابع مجيد بوقرة: “المنتخب الوطني منتظر بقوة، لذا كل المباريات ستكون صعبة، ونتوقع منافسة عالية”.

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ووصلت صبيحة اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني للمحليين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، عبر رحلة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على رأس البعثة الناخب مجيد بوقرة.

وكان لاعبي المنتخب الوطني المحلي الناشطين في بطولات الخليج العربي، قد التحقوا أمس الجمعة بقطر، ليجتمعوا اليوم ببقية زملائهم.

يذكر أن المنتخب المحلي الجزائري، سيشارك في البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري.

كما اعتبر مدرب المنتخب الوطني للمحليين، “الماجيك”، في تصريح سابق، أن الخضر أفضل المرشحين رفقة مصر، لتجاوز دور مجموعات كأس العرب 2021.

وصرح بوقرة، للإذاعة الوطنية: “منتخبنا الجزائري، ومصر، أبرز المرشحين، لتجاوز دور المجموعات”.

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “سنعمل على تسيير مشوارنا في هذه المنافسة مباراة بمباراة، وكل مباراة ستكون بمثابة النهائي”.

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