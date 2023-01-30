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الرياضة

بوقرة: “أتمنى أن نجني ثمار التحضيرات التي خضناها تحسبا لهذا الشان”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “أتمنى أن نجني ثمار التحضيرات التي خضناها تحسبا لهذا الشان”
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أبدى مجيد بوقرة، اليوم الإثنين، أمله في جني المنتخب الوطني للمحليين، ثمار المجهودات التي بذلوها قبل وخلال هذا الشان.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص خلال ندوته الصحفية: “عملنا بحهد كبير طيلة عام كامل تحضيرا لهذا الشان”.

كما أوضح: “خُضنا عدة تربصات، والتي تخللتها عدة مواجهات تحضيرية، أين عملنا بجهد كبير لضمان أفضل جاهزية”.

وتابع مجيد بوقرة: “الكل قدم مجهودا كبيرل قبل وخلال هذا الشان، وأتمنى في النهاية أن نجني ثمار هذه المجهودات”.

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