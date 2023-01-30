بوقرة: “أتمنى أن نجني ثمار التحضيرات التي خضناها تحسبا لهذا الشان”

أبدى مجيد بوقرة، اليوم الإثنين، أمله في جني المنتخب الوطني للمحليين، ثمار المجهودات التي بذلوها قبل وخلال هذا الشان.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص خلال ندوته الصحفية: “عملنا بحهد كبير طيلة عام كامل تحضيرا لهذا الشان”.

كما أوضح: “خُضنا عدة تربصات، والتي تخللتها عدة مواجهات تحضيرية، أين عملنا بجهد كبير لضمان أفضل جاهزية”.

وتابع مجيد بوقرة: “الكل قدم مجهودا كبيرل قبل وخلال هذا الشان، وأتمنى في النهاية أن نجني ثمار هذه المجهودات”.