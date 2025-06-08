بوقرة :”أسعى لتكوين تشكيلة قوية بين الشبّان وذوي الخبرة”

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة عن بعض التفاصيل التي تخص تشكيلته التي سيعتمد عليها في المواجهة الودية المنتظرة إجراءها أمام رواندا يوم غد بداية من الـ 20:00 سا بالتوقيت المحلي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال مجيد بوقرة في حواره للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأحد “وضعنا القائمة التي ستشارك في أخر محطة قبل بطولة الشان، مواجهة رواندا أخر فرصة لي لمتابعة اللاعبين عن قرب، لهذا أقول أن الفرصة مواتية تماما للاعبين الشباب و الجدد من اجل إبراز إمكانياتهم وفرض مكانتهم في القائمة النهائية”.

كما أضاف مدرب الكتيبة الوطنية “مزيان غادرنا بسبب الإصابة و قمت بتسريح محيوص الذي يتواجد في مرحلة انتقال إلى ناد جديد ولا يتعلق الآمر بأي عقوبة، أما عن بن خماسة يعاني من إصابة خفيفة و فضلنا إراحته”.

وختم “أحرص على التنويع في التشكيلة بين اللاعبين الشباب و ذوي الخبرة الطويلة، من اجل إيجاد توليفة ممتازة قادر على الاعتماد عليها في المنافسة الافريقية”.