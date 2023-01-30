بوقرة: “أشكر الجمهور الوهراني وسنعمل على اسعادهم”

وجّه مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، رسالة شكر لجمهور وهران، مؤكدا عزمه رفقة لاعبيه على اسعادهم في مواجهة النيجر.

وصرح بوقرة، لتلفزيون “النهار”: “تغيير الملعب هو جزء من المنافسة مثلما يحدث مع كل المنتخبات المشاركة في هذا الشان”.

كما أضاف: “سبق لنا اللعب في وهران، وهو يعتبر منزلنا، ونشكر الجماهير التي أقبلت بقوة على اقتناء تذاكر المباراة”.

وتابع مجيد بوقرة: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في مواجهة منتخب النيجر لرد جميل الجمهور الوهراني، وكل الجماهير الجزائرية”.