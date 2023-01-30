بوقرة: “أشكر الجمهور الوهراني وسنعمل على اسعادهم”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، رسالة شكر لجمهور وهران، مؤكدا عزمه رفقة لاعبيه على اسعادهم في مواجهة النيجر.
وصرح بوقرة، لتلفزيون “النهار”: “تغيير الملعب هو جزء من المنافسة مثلما يحدث مع كل المنتخبات المشاركة في هذا الشان”.
كما أضاف: “سبق لنا اللعب في وهران، وهو يعتبر منزلنا، ونشكر الجماهير التي أقبلت بقوة على اقتناء تذاكر المباراة”.
وتابع مجيد بوقرة: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في مواجهة منتخب النيجر لرد جميل الجمهور الوهراني، وكل الجماهير الجزائرية”.
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