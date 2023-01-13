قناة النهار بوقرة: أعتقد أن معظم المنتخبات تنتظرنا وهذا ما يصعب علينا إيجاد الحلول بقلم قناة النهار نشر في 13 جانفي 2023 - 23:19 الجزائر شارك غرِّد أرسل 17 0 رابط دائم : https://nhar.tv/u8AHR اقرأ أيضا "وزير العدل :"إسترجاع 20 مليار من الأموال المنهوبة وهذا رقم أوّلي مرشّح للإرتفاع قناة النهار 27 ديسمبر وزير التجارة للنهار : المواطن سيرى الإجراءات التي إتخذها الرئيس لتطبيقها خلال شهر رمضان قناة النهار 10 جانفي عدالة: إسترجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة .. الشارع الجزائري يستبشر خيرا قناة النهار 28 ديسمبر صريح جدا: بحلوها ومرها.. هذه هي ذكريات الجزائريين في عام 2022 قناة النهار 28 ديسمبر أمطار مرتقبة بداية من الأسبوع المقبل قناة النهار 13 جانفي عزالدين: سولكينغ هو لي خرجني من السلبية لي كنت عايش فيها وحبيت ننجح كيما هو قناة النهار 28 ديسمبر الوزير الأول: أيمن بن عبد الرحمان يشرف على إحتفالية الذكرى 60 لتأسيس بنك الجزائر قناة النهار 26 ديسمبر مستثمرة عاشور😍 😍 قصة حلم بدأ منذ أعوام وتجسد في أقل من عام قناة النهار 06 جانفي جدلية العسل الأصلي والمغشوش.. كيف يُفرق المستهلك بينهما ؟ قناة النهار 30 ديسمبر الشيخ النوي: قرية في عين تموشنت مبنية تحت خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي ولحد الآن مافراوهاش قناة النهار 29 ديسمبر