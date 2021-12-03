بوقرة: “أعرف ظروف المنافسة ولا أشعر بأي ضغط”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأنه لا يشعر بأي ضغط في الفترة الحالية من منافسة كأس العرب.

وصرح بوقرة، اليوم الجمعة، خلال ندوته الصحفية الخاصة بمواجهة منتخب لبنان: “لا أشعر بأي نوع من الضغط”.

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “على العكس من ذلك، أعرف ظروف المنافسة، وأشعر بتحفيز كبير”.

يذكر أن مجيد بوقرة، قاد المنتخب المحلي، للفوز على السودان برباعية نظيفة، وسيواجه منتخب لبنان لحساب الجولة الثانية من كأس العرب.