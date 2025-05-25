بوقرة :”أعرف قطر جيدا وهدفنا التتويج بكأس العرب”

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة استعداده لقيادة لاعبيه للذهاب بعيدا في منافسة كأس العرب التي ستقام بقطر.

وقال مجيد بوقرة أنه سعيد بالعودة إلى قطر في حديثه لقناة “الكأس”، اليوم الأحد “سعيد جدا بتواجدي في الدوحة، و ما قدمناه في البطولة سابقا، الطبعة الثانية ستكون أصعب باعتبار أن المنتخب الوطني هو حامل اللقب، و هو الذي سيلقى منافسة قوية”.

كما أضاف مجيد بوقرة في حديثه عن حلم التتويج “الجميع ينتظر المنافسة و الحلم بالتتويج باللقب، لكن أؤكد أننا جاهزون للمشاركة”.

وكشف بوقرة عن أهدافه “هدفنا هو تحقيق البطولة، لكن الأمر المهم بالنسبة لنا، هو تسيير المباريات بشكل هادئ و جيد قبل الحديث عن الفوز باللقب”

كما ختم “أعرف جيدا قطر، لعبنا فيها بمستوى كبير و بنفس مستوى كأس العالم تقريبا، لهذا أظن أن الطبعة الحالية ستكون جميلة جدا كذلك”.