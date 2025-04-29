بوقرة: “أنا من طلب من صادي مشاركة “الخضر” في الشان”

أكد مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، أهمية مشاركة الجزائر في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”.

وكانت “الفاف” قد قررت في آخر لحظة، المشاركة في التصفيات الأخيرة لـ”الشان” بعدما اعتذرت في وقت سابق عن ذلك.

وكشف بوقرة، أنه هو من وقف وراء قرار المشاركة، قائلا: “الشان كانت في جانفي ثم تم تأجيلها في آخر لحظة إلى شهر أوت، وأنا شخصيا من قلت للرئيس (يقصد صادي)، يجب أن نشارك”.

قبل أن يستدرك، الناخب المحلي، في ندوته التي عقدها اليوم الثلاثاء. تحسبا للمباراة المزدوجة، أمام غامبيا: “كأس إفريقيا للمحليين تجربة جيدة لنا كطاقم فني وللاعبين، كما أنها مفيدة أيضا للمنتخب الأول.”