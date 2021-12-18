بوقرة: “أهدي هذا اللقب لكل سكان غزة والشعب الفلسطيني”

أهدى مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة لقب كاس العالم للمنتخبات العربية الذي توج به الخضر أمسية اليوم السبت للشعب الفلسطيني.

وتحدث مجيد بوقرة بعد نهاية المباراة لقناة بي أن سبورت القطرية قائلا

“من الجيد أن أتوج بأول ألقابي كمدرب جديد وفي بداية المشوار، أهنئ نفسي وكل الشعب الفلسطيني وسكان غزة”.

وأضاف:”لم نحظى بوقت كبير للتحضير للبطولة لكن النسق كان تصاعدي استمتعوا باوقاتكم نحن لعبنا من اجل هذا الجمهور”.