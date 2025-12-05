بوقرة: “استخلصنا العبرة من مباراتنا الماضية وحضرنا كما ينبغي لمباراة البحرين”

تحدث مدرب المتخب الوطني للرديف، مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، عن تحضيراتهم لمباراة الجولة الثانية من كأس العرب، والتي ستجمعهم بمنتخب البحرين.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، صرح بوقرة: “سنلعب كامل حظوظنا في هذه البطولة، لآخر مباراة”.

كما أضاف: “قمنا باعادة معاينة آدائنا في المباراة الماضية، أين وقفنا على أخطائنا، واستخلصنا الالأمور الايجابية، والسلبية”.

وأردف: “منتخب البحرين محفز لتحقيق الفوز أمامنا، ونحن حضرنا كما ينبغي، وسنخوض أخر حصة تدريبية اليوم الجمعة، لمباراة الغد”.