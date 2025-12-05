إعــــلانات
الرياضة

بوقرة: “استخلصنا العبرة من مباراتنا الماضية وحضرنا كما ينبغي لمباراة البحرين”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “استخلصنا العبرة من مباراتنا الماضية وحضرنا كما ينبغي لمباراة البحرين”
  • 140
  • 0

تحدث مدرب المتخب الوطني للرديف، مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، عن تحضيراتهم لمباراة الجولة الثانية من كأس العرب، والتي ستجمعهم بمنتخب البحرين.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، صرح بوقرة: “سنلعب كامل حظوظنا في هذه البطولة، لآخر مباراة”.

كما أضاف: “قمنا باعادة معاينة آدائنا في المباراة الماضية، أين وقفنا على أخطائنا، واستخلصنا الالأمور الايجابية، والسلبية”.

وأردف: “منتخب البحرين محفز لتحقيق الفوز أمامنا، ونحن حضرنا كما ينبغي، وسنخوض أخر حصة تدريبية اليوم الجمعة، لمباراة الغد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/RJY3a
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer