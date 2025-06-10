بوقرة: “اكتشفت عناصر جديدة وشابة.. والقادم أصعب”

عبّر الناخب المحلي، مجيد بوقرة، عن رضاه بخصوص الفوز الودي أمس الاثنين، أمام رواندا، بثنائية نظيفة، لاسيما وأن اللاعبين قدموا مستويات كبيرة.

وأبرز بوقرة، أن لقاء أمس، منحه فرصة اللعب بتشكيلتين، الأمر الذي مكنه من اكتشاف العديد من العناصر الجديدة والشابة.

كما أشار مدرب المحليين، إلى أن أشباله قدموا شوطا أولا رائعا، قبل أن يتراجع أداؤهم في المرحلة الثانية، مضيفا: “تفادينا تلقي هدف منذ الشان.. هدفنا البقاء في نفس الديناميكية. هناك أشياء إيجابية كثيرة، القادم سيكون أصعب وهو المنافسة القارية”.

وبحديثه عن “الشان” قال بوقرة، في ندوة صحفية نشطها أمس بملعب مصطفى “تشاكر” بالبليدة: “ستكون منافسة صعبة ولكنها مثيرة.. صعبة لأنها تأتي مباشرة بعد نهاية الموسم وهناك عناصر ستلعب نهائي كأس الجزائر”.

قبل أن يستدرك: “لكن أعتقد أن هذا المشكل سينطبق على الجميع. التحضيرات ستكون خلال أسبوعين على الأكثر وهذا معقد جدا، لأن التحضيرات العادية تتطلب 4 أسابيع للوصول إلى الجاهزية المطلوبة”.

وختم بوقرة: “علينا التعادل مع الظروف المتاحة، سننتظر إعلان تواريخ لقاءاتنا في “الشان” من أجل تحديد موعد انطلاق التربص، ونراهن على الأندية من أجل تحضير اللاعبين بشكل جيد”.