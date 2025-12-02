بوقرة: “الأوضاع في السودان تُحَفّز منافسنا وكرة القدم ليست تكتيك وفقط”

وجه مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، رسالة قوية إلى أشباله قبل لقاء يوم غدٍ الأربعاء، أمام نظرائهم من السودان، في افتتاح مشوار المنتخبان ضمن بطولة كأس العرب، قطر 2025.

وأبرز بوقرة، في الندوة الصحفية الخاصة باللقاء الذي سيحتضنه ملعب “أحمد بن علي” بداية من الساعة 13:00. ضمن الجولة الأولى من المجموعة الـ 4، أن منتخب السودان محفز تلقائيا.

وقال: “نعرف منتخب السودان جيدا. وسبق لنا مواجهته في كأس أمم إفريقيا للمحليين. ويملك جمهورا كبيرا هنا في قطر”.

ليضيف بوقرة: “لديهم مشاكل في بلدهم وهذا أمر يحفزهم، يريدون اسعاد شعبهم. السودان يمر بأوقاب صعبة، وكلها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.

وختم مدرب الرديف، بخصوص التحفيز التلقائي للسودانيين: “كرة القدم ليست لعب وجاهزية تكتيكية وفقط، بل هي الحرارة والتحفيز وروح المجموعة، خاصة في هذه المنافسات. واللقاء الأول مهم للغاية”.