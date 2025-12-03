بوقرة: “البطاقة الحمراء غيرت مجرى المباراة وأنا راض عن مردود لاعبينا”

أبدى مدرب المنتخب الوطني “أ”، مجيد بوقرة، رضاه عن مردود لاعبيه، رغم تعادلهم سلبا، أمام منتخب السودان، في افتتاح مشوارهم ضمن بطولة كأس العرب، مبديا في ذات الوقت تفاؤله لباقي المنافسة.

وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “المباراة الأولى من أي منافسة تكون دائما صعبة، بالنظر للضغط، لكن حصدنا نقطة أمام السودان، ونحن باقون في المنافسة، وأنا أبقى دائما ايجابي”.

كما أضاف: “ّفي الشوط الاول كانت لنا فرصة للتهديف، لكن عجرنا عن تجسيدها، في المقابل نعرف أن السودان، منتخب منافس، ولا يتخوف من المبادرة في الهجوم، ما جعله يترك مساحات فارغة في الخلف، وهو ما حاولنا استغلاله عن طريق بولبينة”.

وأردف: “تلقي أوناس بطاقة حمراء، غير مجرى المباراة، حيث جعلنا نواجه صعوبات عديدة، لكن كانت لدينا خطة بديلة”.

وتابع مجيد بوقرة: “أنا راض عن مردود لاعبينا، لمست عدة أمور ايجابية، لكن علينا مواصلة العمل لخلق انسجام أكبر”.