بوقرة: “البطولات الإفريقية في تطور وسعيد جدا بمستوى “الشان””

أشاد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بالمستوى الذي بلغته المنافسات الإفريقية مؤخرا، على غرار بطولة “الشان” التي يخوضها حاليا مع محليي الخضر.

وصرح بوقرة، في حوار خصّ به موقع “cafonline“: “أنا سعيد جدا بالمستوى في بطولة “الشان”، الحالية”.

كما أضاف: “في النسخة الحالية، هناك منتخبات أكثر قوة، ومُرشحة للذهاب بعيدا في البطولة، هذه النسخة جميلة، الكرة الإفريقية تطورت وهذا أمر جميل”.

وأردف: “تطورت البطولات الإفريقية في السنوات الخمس الأخيرة، والعديد من اللاعبين ينشطون في دوريات محلية أصبحوا يلعبون في منتخباتهم الأولى”.

وتابع مجيد بوقرة: “العديد من الاتحادات الإفريقية أدركت أن الأكاديميات هي قاعدة المشروع الكروي، وهو ما نراه في بطولة “شان” الحالية، هناك مواهب شابة تتألق، وهذه فرصتها لجلب أنظار مدربي المنتخبات الأولى لبلدانها والالتحاق بها”.