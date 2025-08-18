بوقرة: “التأهل مجرّد بداية.. والطريق إلى اللقب لا يزال طويلاً”

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، لا يعني نهاية المشوار، بل يمثل محطة أولى في طريق مليء بالتحديات.

وفي ندوته الصحفية عقب لقاء النيجر الذي انتهى بالتعادل السلبي، أوضح بوقرة أن المباراة لم تكن سهلة، قائلاً: “منذ اللقاء الثاني بدأت الأمور تزداد تعقيداً. المنتخب النيجري لم يكن لديه ما يخسره، وحاول بشتى الطرق تحقيق نتيجة إيجابية، مما صعّب مهمتنا”.

وشدد بوقرة على أهمية احترام كل المنتخبات المنافسة، مشيراً إلى أن “المستوى في البطولة مرتفع. وهناك ضغط كبير وتوتر واضح، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً وتركيزاً عالياً من الجميع”

وختم مدرب “الخضر” حديثه برسالة دعم للاعبيه قائلاً: “أنا فخور بما قدمه اللاعبون، وسعيد بهذا التأهل، لكنه ليس النهاية. سنواصل العمل من أجل الذهاب بعيداً في هذه البطولة”.